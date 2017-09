Eesti on saanud sporditegemise kirele andunud riigipea, kelle kõrval kahvatub ka Evelini sportlemine. President finišeeris hiljuti poolmaratonil, et teadete kohaselt kiirustada juba ratta- ja linnamaratonidele. Kuid ega töögi tegemata jää, sest sporditegemise vahepeal jõudis president jõudis solvata käsitöömeistreid ja ÜROs kõnet pidada, et seejärel spordirajale naasta. Sotside vaikiv arutelu Sotsid tõid riiklikult tähtsa aruteluna riigikogu saali hirmu tundmise teema. Millegipärast käsitles kõnepuldist teemat Jaak Prints, kellele küsimusi esitada ei tohtinud. Eeldatud aruelu asemel troonis monoloog. Kuna esines näitleja, siis kerkis küsimus – kes on selle etenduse lavastaja? Huvitav detail - esineja on õppinud ja jätkab õpinguid Venemaal.

Eesti otsib pagulast

Pagulaste valimine on kui superstaari otsimise tõsielusari. Sest riik andis teada, et Kreekas on meile sobivate pagulaskandidaatide valik ammendunud ja riiklik sõelumiskomisjon kolib üle Itaaliasse sealseid pagulasi siiasaatmiseks selekteerima. Kõrgeleseatud valikulatist hoolimata lahkuvad aga siiatoodud meilt suurtel kiirustel ja hulgakaupa – võib olla Saksamaale, võib olla aga Itaaliasse tagasi. Pakirobot jäi auto alla Eestis tehti lõppeval nädalal ajalugu, kui auto alla jäi esimene pakirobot. Vöötrajal ukerdanud robotil võis ju õigus ollagi, kuid selle õiguse realiseerimine lõppes kummulikeeramisega hoolimata roboti „reisisaatjast“, kes peab tal kõrval kõndima, sest iseseisvalt masin liigelda veel ei tohi. Et mänguasjasuurust robotit on raske märgata, peab ta end liiklusreeglite õppimise kõrval ka nähtavaks tegema. Kindral kukkus läbi