Augustis šokeeris avalikkust uudis, et Tallinna külje all Talleggi haudejaama prügikastidest leidis mööduja hulga tibusid, kes läbisegi juba surnud saatusekaaslastega prügiautot ootasid. Tänaseks on need prügikonteinerid aiaga sisse piiratud, et keegi seal sorimas ei käiks.

Talleggi linnukasvatusdivisjoni juht Eve Samuli on Õhtulehele varem öelnud, et kindlasti ei tohi ükski tibu prügikonteinerisse elusana sattuda. „Selle seadmega, mis haudejaamades tibusid purustab – aga see ongi haudejaamades väga levinud seade –, oli probleeme, aga haudejaama juhatajat ei teavitatud nii kiiresti, nagu oleks pidanud. Me ise mõtleme, et konteineritesse läksid osaliselt terved munad ning mõni tibu võis ka hiljem välja kooruda. Oleme sellise tööõnnetuse pärast väga mures,“ rääkis Samuli augustis.

Kuigi kohalikud haudejaama lähistel elavad inimesed rääkisid vastupidist, siis Samuli väitel pole tema kuulnud, et varem oleks Talleggis sellist asja juhtunud.

Täna on aga tibude hauakambriks olevad konteinerid metallaiaga sisse piiratud ning võib vaid spekuleerida, millisel motiivil ettevõte seda tegi.