Shnelli Day Spa on päevaspaa kesklinnas, kus on lai valik mitmekülgseid SPA- ja iluteenuseid. Üheks neist on ülimõnus kerge jõhvika kehahooldus.

Pakett sisaldab 50-minutilist jõhvika kehahooldust. Hooldus algab kehakoorimisega – loodusliku kehakoorija koostises on jahvatatud jõhvikad, suhkrukristallid ja viinamarjaseemneõli. Kehakoorimine eemaldab vananenud naharakud, muutes naha pehmeks ja siledaks.

Koorimisele järgneb kogu keha massaaž niisutava ja silendava jõhvikakreemiga.

Vaata täpsemalt SIIT!