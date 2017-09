„Olen tõsiselt nördinud Ireni Erbi ja tema firma Magic Monday tegevuse üle, sest järjekordselt kuulutas ta välja Missis Estonia 2017 võistluse casting'u," kurdab Missis Estonia ametlik korraldaja Tiina Jantson. „See teema, et ta lubamatult kasutab minu Missis Estonia võistluse nime, jõuab varsti avalikkuse ette ka mitme telesaate vahendusel,“ hoiatab naine.

Viktoria Borgmann

Tiina, oled juba aastaid võidelnud Irene Erbi ja tema poolt korraldatava iludusvõistlusega, mis kannab samuti nime Missis Estonia. Mis õieti toimub?



Vajan täna abi selleks, et lõpetada ühe nahaalse ja ebaeetiliselt käituva inimese tegevus, mis kahjustab oluliselt Eesti iludusvõistluste mainet. Olen korraldanud Missis Estonia iludusvõistlust naistele Eestis juba 25 aastat. Olen palju aastaid üles ehitanud selle kauni traditsioooni head mainet ja korraldanud naistele pidupäeva, kus iga osavõtja on saanud ennast tunda tõelise kuningannana. Võitjate nimistu on pikk ja väärikas ning esindanud Eestit igal aastal ka maailma suurimatel iludusvõistlustel.

Triinu Akimseu

Selle aasta Missis Estonia finaal toimus 22. juunil ja võitjaks krooniti Viktoria Borgmann. Just tema on ametlik Missis Estonia 2017. Teine kaunis naine meie finaalist Triinu Akimseu võitis juba mõned nädalad tagasi Mrs. Worldwide võistluse. Nüüd aga näen ma avalikku kuulutust, kus mingi kahtlane agentuur Magic Monday eesotsas Ireni Erbiga ( endise nimega Irina Gorlova) on välja kuulutanud castingu Missis Estonia 2017 valimisteks. See on absoluutne nahhaalsus ja täiesti ebaeetiline käitumine, sest mina ei ole lubanud tal kasutada minu Missis Estonia võistluse nime. Tegemist on kõlvatu konkurentsi ja ärieetika rikkumisega, lisaks maine kahjustamisega missiüritusi korraldavatele organisatsioonidele ja nende juhtidele.