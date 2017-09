30-aastane Jessica Valoy seisab silmitsi uue murega, sest teda vaevab raske ja rippuv nahk. Et sellest vabaneda, siis vajab ta ga 67 828 eurot.

140 kilo kaalunud Jessica käis maovähendusoperatsioonil ja suutis kaotada suurel hulgal kilosid, vahendab The Sun.

Kui enamus inimesi arvab, et naine on nüüd õnnelik ja eluga rahul, siis nii see ei ole.

„Ma vihkan endiselt oma keha. Operatsioon jättis mulle rippuva ja lodeva naha. Ma ütlen oma abikaasale, et ma meenutan Shar Pei koera, eriti õhtul, kui me voodis lamame," nukrutseb naine.

„Mu nahk lotendab kõikjalt. Mu käed, jalad ja mu kõht - see on kohutav," kirjeldab ta, kuidas kõhul rippuv nahk on isegi häbemest madalamal.

„Mu rinnad on kadunud ja pean nahavoldid suruma kuidagi riietesse, " tunneb Jessica end isegi kodus olles ebamugavalt.

„Ma usun, et mu keha on praegu veelgi koledam," meeldis Jessica endale paksemana rohkem.

Kasu pole olnud ka sellest, et naine jõusaalis rahmeldab ja lihaseid treenib. Ta tunneb, et liigne nahk hoiab teda tagas. Nüüd loodab ta annetuste abil operatsioonile saada ja lötendavast nahast vabaneda.