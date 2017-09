„Saates oli kindlasti sellist survet tunda, pärast seda olen ma pigem klassikutega koos. Rannap on väga tugev klassik," ütles Kannukene, kes on koostööd teinud näiteks ka Andres Uibo ja C-Jamiga.

„Ma praegu õpin ka muusikaakadeemias vioolat ja kompositsiooni, väga süvitsi just tõsist muusikat. See saade iseenesest oli mõnes mõttes kõrvalekalle, või selline lõbus vahepala tegelike tegemiste juurde,“ ütles ta.

Kannukene esitles saates oma uut singlit „Terror“, mis on pärit oktoobris ilmuvalt albumilt.

"See on pigem hüppelaud. See on justkui sügav, pime, valus maine elu, need kannatused, mis meil on siin ja tasapisi me saame aina vaimsemaks, kasvame, jõuame kuhugi uude sfääri ja see album on justkui tõus mullast taevasse," sõnas noormees.

Kannukese album on väga mitmekesine, näiteks üks lugu on šamanistlike juurtega, teine on aga ladinakeelne viieosaline missa.

Oma uue albumi žanrina määratleb Kannukene rokkmuusika ja kaasaegse klassikalise muusika kombona.

