"Air-Flow" ehk pärlipesu ehk survega soodapesu käigus eemaldatakse hammastelt kergemad ladestused ja hammastele aja jooksul tekkinud tumedad plekid.

Hambaid puhastatakse ilma hamba pinda otseselt ühegi metallist instrumendiga puudutamata suruõhu, vee ja spetsiaalse pulbriga ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Vajadusel ja patsiendiga konsulteerides kasutatakse tugevamate ladestuste eemaldamiseks ultrahelipuhastust.

Millal peaks Air-Flow protseduuri tegema?

- hambad on ühtlaselt tumedamaks/kollakas muutunud

- hammastel on siin-seal tumepruunid plekid ning oled vahetanud hambaharja- ja pastat, aga miski ei aita

- kannad breketeid või mõnda teist ortodontilist seadet, mistõttu on keeruline hambaid puhastada

- kui on tunne, et poolteist-kaks tundi peale hammaste pesemist on suus “paks tunne”

- profülaktika mõttes, et ei tekiks tugevamaid ladestusi/hambakivi korra aastas

Protseduur on igemeprobleemideta patsiendile valutu, mugav ja ohutu ning ei kahjusta hambavaapa.