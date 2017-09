Praeguseks on Savisaare altkäemaksu süüdistuste asjus alanud kohtuprotsess , mis on alles algusfaasis. Kohtu lõplik otsus võib olla veel aastate kaugusel.

Päev pärast kahtlustuse esitamist taotles prokuratuur Savisaare ametist kõrvaldamist, kuna süüdistatav võib linnapeana tunnistajaid mõjutada. Harju maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja see jäi jõusse ka riigikohtus, mis leidis, et ametist kõrvaldamisega ei rikuta põhiseadust.

Savisaar oli nõus neljalt ärimehelt altkäemaksu võtma. Nendeks on Alexander Kofkin, Hillar Teder, Aivar Tuulberg ja Vello Kunman. Süüdistuse järgi aitasid Savisaart tema erakonnakaaslased Kalev Kallo ja Priit Kutser.

Altkäemaksu episoodidele on lisatud ka rahapesu juhtum, mida juba 2011. aastal uurima hakati. Kahtlustatakse, et Savisaar varjas ja muundas suuri rahasummasid, et varjata nende ebaseaduslikku päritolu.

Neile lisandus veel mullu septembris tehtud kahtlustus, mille kohaselt kasutas Savisaar Tallinna linnavalitsuse raha, et teha 2013. aastal Keskeakonnale kohalike omavalitsuste valimiste jaoks valimiskampaaniat.

Ametist kõrvaldamine ei tähendanud Savisaare jaoks avalikkuse tähelepanu alt kadumist. Ametist kõrvaldatud linnapea käis juba järgmisel kuul oma endiseid tööruume külastamas ja linnavalitsuse töötajatega vestlemas. Sellise teguviisi seaduslikkuses kahtles nii mõnigi kaasa arvatud Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Kohtus on hakatud seda suurt ja sassis lõngakera ühest otsast lahti harutama ja riigiprokurör Steven-Hristo Evestus esitab kohtule tõendeid, mängib ette salaja lindistatud vestlusi ja telefonikõnesid ning küsitleb järjest tunnistajapingis käivaid inimesi. Evestuse tööd pole kergemaks teinud see, et protsessi võtmetegelasele on kohtusse mitmel korral kiirabi kutsutud.

Savisaar ei plaani ilma võitluseta alistuda ja otsustas sellel suvel, et hoolimata kohtuprotsessist, võtab ta kohalike omavalitsuste valimistest osa. Selle otsuse ja oma valimisliidule vihjamine hoidsid teda ka siis tähelepanu keskpunktis, kui kohtuprotsessis rohkem kui kuuks ajaks puhkepaus tehti.