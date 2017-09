26aastane Playboy modell Lindsey Pelas pihtis telesaates „Arstid", et suured rinnad valmistavad talle piinavat seljavalu.

Louisianast pärit kaunitari on õnnistatud K-mõõtu korvisuurusega, kuid tema sõnul on seljavalud kestnud nii kaua, kui ta mäletab. Viimasel ajal on valu iseäranis terav vasakul pool.

Ortopeed seletas Lindseyle, et tema selgroog on peaaegu täiuslik. Valude põhjus võib peituda pigem stressirohkes modellitöös ja pidevas reisimises. „Keha vihkab samas asendis olemist," seletas ta.

Kaunitaril soovitada harrastada sporti, kanda õiget rinnahoidjat ja vältida kõrgete kontsadega kõndimist.