USA mainekas väljaanne New York Times peatub reisirubriigis teemal, kuidas erinevate riikide pered oma puhkust armastavad veeta. Lisaks Jaapanile, Hiinale, Ukrainale, Guineale, Itaaliale, Iraanile ja Colombiale tutvustatakse meiegi kombeid.

Kui näiteks ukrainlased veedavad oma kvaliteetaja Odessa põrutades, siis eestlasi presenteeritakse saunalembuse võtmes. Täpsemalt on näiteks toodud Võrumaal asuvad suitsusaunad.

Eesti perede mitmed põlvkonnad on elulisi sündmusi just saunas tähistanud, kirjutab väljaanne ning märgib, et Lõuna-Eesti suitsusaun kuulub ka UNESCO kultuuripärandi nimekirja.

Juttu illustreerivad Taani fotograafi Joakim Eskildseni ülesvõtted perekond Liimalist ning Mooska suitsusaunast.

Vaata artiklit SIIT.