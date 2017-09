2. Romantika ja eelmäng lehehunnikutes

Viska ja loobi kallimale lehti, tõmba t a lehehunnikusse pikali. Rullige end lehtede keskel. See on vaid samm-kaks seksini! Kusjuures, kui ilm lubab, siis lehehunnik pakub kaitsvat müüri ka pealtvaatajate eest!

3. Intiimsed õunad

Lõika ja tükelda õunad, et need siis kaaslase kehale laotada. Lemmikuimad kohad vali ise! Käed selja taha ja mäng alaku!

4. Sügisrõivad pakuvad erutavat ja pikka võimalust nautida striptiisi

See võib esiti näida mitte eriti seksikana, kuid hoiab erutust pikalt üleval. Ärevus on suur, sest kaaslane kibeleb juba nägema su ihu, kuid kõik võtab aega. Vaja on eemaldada mantel, kindad, sall...

5. Joo oma latte kallima ihult

Natuke kaneelist kohvijooki kallima rinnal...

6. Suveriided või rannariided selga, et siis teineteisele erutavat massaaži

Soojendage teineteist üles, silitage, kallistage jne.

7. Siduge partneril silmad kinni ja kõditage tema intiimkehaosi langenud lehtedega

Mäng, et kui kaua kumbki teist kõdi kannatab...

8. Vanaema õunapuu

Käik maale talviseid varusid koguma, mis annab suurepräase võimaluse mingi hetk õunapuude all korjamine pooleli jätta ja eemale hiilida. Milleks? Et koos kallimaga mõne puu all kuum ja kirglik seksisessioon maha pidada. Hammusta õuna ja su kallim saab joobuda sinu huultest ja õunamahalt.

9. Soe õunasiider

Kastke näiteks nibud sooja õunasiidri sisse, et mehel oleks motivatsioon teid hellitada veelgi suurem. Ja mida kõike selle siidriga veel koos teha annab...

10. Salaagendid