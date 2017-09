„Abielus olla on suurepärane tunne – oleme ametlikult nüüd üks pere,“ õhkab ansambli Púr Múdd liige Oliver Rõõmus, kes möödunud nädalavahetusel oma kallima Joannaga abiellus.

„Laulatus ja pulmapidu läksid mõlemad suurepäraselt. Oli üks tõeliselt võimas päev,“ sõnab Oliver. Paaripanemine toimus peokohas PADA, pulmapidu aga peeti maha Widescreen Studios. „Inimesed kujutavad ikka asju ette, nii ka meil oli oma nägemus pulmapäevast. Küll aga ületas see kõik meie ootused. Päev oli ilusam kui me suutsime ette kujutada ning kõik läks planeeritult. Kõik läks hästi suuresti ka tänu meie suurepärasele tiimile,“ ütleb Oliver, et mingeid äpardusi õnneks ette ei tulnud.

Pulmapidu kestis südaööni. „Peol oli tantsu, muusikat, üllatusi ning erinevaid mänge. Avatants oli omal kohal ning ka tordi lõikamine, kimbuvise,“ muljetab Rõõmus. „Muusikat tegid Koit Toome, Marek Sadam ning Púr Múdd. Õhtut juhtis Tõnis Milling.“

Oliver ütleb, et nii palju erinevaid emotsioone, kui pulmapäeval, pole neil kummalgi ühe päeva jooksul varem olnud. „Oli palju pisaraid, aga ka palju rõõmu ja naeru. Üks tipphetki oli kindlasti see, kui Joanna oma isaga altari ette kõndis – see oli väga südamlik ja pisaraterohke hetk.“ Joannale õmbles pulmakleidi tema hea tuttav Katrin Pikki. „Olin pimestatud. Minu ees seisis imeilus printsess!“ kirjeldab Oliver tundeid, mis teda naist pulmakleidis nähes valdasid.

Praegu on noored pulmareisil – teisipäeva varahommikul startisid nad autoga Horvaatia poole ning jõudsid kolmapäeva õhtuks Spliti. „Käime siin rahvusparkides ja mujal. Edasi sõidame Itaaliasse mägedesse ning sealt tiksume vaikselt kodu poole tagasi.“