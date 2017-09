Roald Johannson jätab selja taha pealinna peened lokaalid ja otsib üles legendaarsed külakõrtsid ning parimad peopaigad. Hoogne reportaaž Lõuna-Eesti metsikust ööelust jõuab Kanal 2 ekraanile juba täna õhtul, kui uue hooaja avab auhinnatud saatesari „Roaldi nädal“.

Lõuna-Eesti on kuulus oma ägedate prallede poolest ja täna saavad sellest osa ka kõik televaatajad. Roald Johannsonni külastab legendaarseid baare ja tutvub elukogenud kõrtsmike ja nende värvikate klientidega. Sõnapaar „raju reede“ saab seda reportaaži vaadates uue tähenduse, sest just Lõuna-Eesti metsade vahel tegutsevad tõelised Eesti peolõvid, kes peavad pidu nagu homset ei tuleks. Üks neist kohtadest, kuhu Roald Johannson täna oma reportaažiga jõuab, on Antsla vallas asuv Triinu baar. Sealsed peod on omaette fenomen ja nagu sobivalt külastab Roald Johannson legendaarset peopaika just selle sünnipäeval.

Hoogsa ralliga algav „Roaldi nädal“ jätkab sel sügisel päriselu-lainel tuues vaatajani Eesti elu üdi ja tuuma. Kui avareportaaž lööb pulsi lakke tantsurütmides, siis edasised lood pakuvad nii tõsist mõtlemisainet alkoholismi teemadel, südamlikke fännikohtumisi kui ka põnevaid külaskäike mööda suurte Eesti mängufilmide võtteplatse.

„Roaldi nädala“ uus hooaeg algab täna kell 20.30.