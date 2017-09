Politsei sai kätte salaviinategija.

"Kas te ei teadnud, et salaviina valmistamine on kriminaalkuritegu?"

"Teadsin küll! Aga mind see ei heiduta. Tegin salaviina ja teen edaspidigi!"

"Me paneme su istuma!"

"Mis siis! Poeg hakkab tegema!"

"Me paneme su poja ka kinni!"

"Pojapoeg hakkab tegema!"

"Paneme su pojapoja istuma!"

"Aga selleks ajaks tulen juba mina vanglast välja!"