23 aastat abielus olnud naine on seksit oma abikaasaga tüdinenud, kuid avastanud tänu sellele uue ja põnevust pakkuva hobi. Üht võib öelda, seksita ta ei ole!

49-aastane naine kurdab The Suni suhteportaalis, et on oma 55-aastase mehega 23 aastat abielus olnud, kuid suhtest on kadunud kirg ja armurõõmud.

Paarikesel pole viimased viis aastat mitte ainult olnud erinevad voodid, vaid nad elavad suisa erinevates tubades.