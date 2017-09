Olgu öeldud, et menetlust siiski ei alustatud, sest tööinspektsiooni hinnangul on mõistetav, kui töökeskkonda nõnda uues hoones alles kujundatakse.

Superministeeriumi majas ei näi ametnike mured lõppevat. Et probleeme sugugi kuulda ei võeta, on mitmed neist pöördunud tööinspektsiooni poole.

Superministeeriumi hoone nutisüsteemid reguleerivad valgustust vastavalt seadistatud programmile sisse ja välja lülitades. Hilistel tundidel töötavad ametnikud on aga korduvalt pimedusse jäänud.

„Kui tööruumide valgustus lülitub automaatselt välja, võivad töötajad olla ohustatud. Inimestele tuleb anda selged juhised, milliseid teid mööda hämarast või pimedast ruumist väljuda,“ soovitab tööinspektsioon. Pimedas majas võivad inimesed asjade otsa komistada ja end vigastada.

Kiire lahendusena soovitatakse valgustite põlemisaega pikendada.

Sel ajal, kui osa ametnikest pimeduses kobavad, on teised hädas hoopis liigse valgusega. Et maja on klaasist, kipub kabinetis päike liiga tegema. Näiteks pidi Urmas Reinsalu kleepima arvutiekraani pimestava päikesevalguse eest pakkimiskastid aknale.

Tööinspektsioon soovitab lasta töötajatel oma töökohta ise valida. Nii saab ametnik vaadata, kus talle päike silma ei paistaks ega halvenda arvutikuva kvaliteeti. Jääb vaid loota, et põhjapoolsete tööpindade pärast liiga suureks kähmluseks ei lähe.

Jooksuga läbi klaasi või kastide

Modernses majas pole klaasist mitte ainult välisseinad, vaid ka vaheseinad ning uksed. Kuigi ametnikud on pigem mures privaatsuse pärast, pole see tööinspektsiooni arvates suurim mure. Kardetakse hoopis, et töötajad võivad kõndida vastu seinu või uksi. „Teame, et hoones on kasutatud karastatud klaasi, mis purunemisel vigastust ei tekita, ent vigastus võib kaasneda ka enese äralöömise, tasakaalukaotuse ja kukkumisega,“ seisab kirjas.

Tööinspektsioon soovitab seinad-uksed ära märgistada: „Kasutada võib ettevõtte sümboolikat, laste joonistusi, vitraaže või muid lahendusi, piiriks on ainult fantaasia.“

Kuna kolimine pole veel lõppenud, on siin-seal vedelemas kastid. Et pimedas (ja vahel ka valges) ruumis võib neile otsa joosta, soovitab tööinspektsioon märgistada kastide paiknemise ala lindiga.

Lisaks soovitatakse juhtida tähelepanu temperatuuri reguleerimise võimalusele ning ligipääsetavusele ja puuetega inimeste vajadustele. „Erinevate pinnakatete kasutamine, mis annavad märku treppide algusest, infoleti või ukse asukohast, aitavad orienteeruda ja iseseisvalt hakkama saada ka nägemispuudega või pimedal inimesel. Oluliseks infoks ümbritseva ruumi kohta on vaegnägijale kombatavad maketid ja reljeefkaardid.“