Ukrainast on liikvele läinud video, kus isa lennutab oma imikust tütart õhus nii šokeerival viisil, et vaatajatel tekib hirm lapse elu pärast.

Videol haarab isa imikul käest ja keerutab teda ümber enda pea väga hoogsalt ja hoolimatult, vahendab The Sun.

Seejärel haarab ta käest ja jalast, et siis last üle oma pea seljale lennutada.

Näib, et laps ei tunne sugugi mugavalt ja annab sellest ka häälekalt märku. Aga isa ei jäta järele. vaid räägib rahulolevalt kaamerasse, et see on kosmonautidele mõeldud harjutus.

Video!