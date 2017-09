Pärnu Maakohus mõistis täna 25- aastase Raimond´i süüdi tahtlikult narkootilise aine suure koguse ebaseadusliku käitlemise katses ja määras karistuseks kuus aastat vangistust. Käesoleva kuriteo eest mõistis kohus süüdimõistetule karistuseks 3 aastat ja 6 kuud vangistust, mida suurendas varasemalt isikule mõistetud Harju Maakohtu kohtuotsuse ärakandmata osaga, mis on 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Süüdimõistetu on vahi all alates 05.08.2017.a. Raimond´it süüdistati selles, et tema isikuna, kes on varasemalt Harju Maakohtu kohtuotsusega süüdi mõistetud narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguse ebaseaduslikus käitlemises, käitles ebaseaduslikult 05.08.2017.a Pärnu linnas narkootilist ainet. Isik valdas kinnipidamise hetkel 35 fooliumvoldikut, mis sisaldas 2,62 grammi narkootilist ainet amfetamiini ning oma elukohas 12 fooliumvoldikut, mis sisaldas 0,90 grammi narkootilist ainet amfetamiini.

Süüdimõistetult mõisteti menetluskuluna välja 1535 eurot

Prokurör Liisa Nuut märkis istungil, et „Läksime koos politseiga sel aastal Weekendile vastu põhjalikuma ettevalmistuse ja suuremate jõududega. Tänane kriminaalasi ongi esimene suure töö vili, mille eesmärk on viia kohtu ette suures koguses ebaseadusliku narkootilise aine käitlejad, kes on keskseks lüliks narkootiliste ainete tootjate ja tarvitajate vahel.“ Kohtutoksikoloogiaekspert on märkinud, et kümnele isikule narkojoobe tekitamiseks piisab 1,3 grammist amfetamiinist. Seega Raimondi valduses olnud amfetamiinist piisas, et tekitada narkojoove keskmiselt vähemalt 27 inimesele. Süüdimõistetu tegu jäi katse staadiumisse, kuivõrd tegu oli Politsei- ja Piirivalveameti kontrolli all. Kohus lahendas kriminaalasja kokkuleppemenetluses