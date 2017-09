USAs suri 78 aasta vanuses endine NFLi jalgpallur Bernie Casey, kes kehastas esimese mustanahalise näitlejana James Bondi CIA liitlast Felix Leiterit.

Casey mängis koos Sean Conneryga 1983. aasta Bondi-filmis „Never Say Never Again", aga ka linateostes „Boxcar Bertha“ ja „Revenge of the Nerds“ ning „Cleopatra Jonesis“ ja teistes nn blaxpoitation-filmides.