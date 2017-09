„Aga minu üks ootamatuid kohtumisi oli see, et kogu selle melu sees, kus olid sitikad, satikad, krohvi lendas, igal pool narkomaanide süstlad, siis ühe korteri diivani pealt leidsin ma täisülikonnas väga viisaka välimusega ühe meie toona tuntud poliitiku. Kes oli väga aktiivne tegutsev poliitik, sõna võtnud, kõik muu, aga me ei näidanud teda oma saates ja me ei rääkinud sellest. Ja ma leppisin iseendaga kokku, et ma unustan selle ära, et ma seda üldse nägin. See oli meie omavaheline kokkulepe, et kõik nii jääb,“ rääkis mees ootamatust juhtumist.