Kannatanud era- ja pereelu kaitseks olid kohtuistungid kinnised. Teada on see, et põlema pandud naine viibis pärast süütamist viis kuud haiglas ning talle tehti 6 operatsiooni. Kohus märkis, et noore naise nahk ja tervis on jäädavalt rikutud. Kuigi kohus arutas kriminaalasja kinniste uste taga, oli otsuse väljakuulutamine avalik.