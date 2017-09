Mehhiko maavärinaohvrite arv on tänaseks tõusnud juba 273ni, teatasid ametnikud. Päästjad tõttavad endiselt võidu ajaga, et rusude alt ellujäänuid päästa.

President Enrique Peña Nieto on öelnud, et päästetööd ellujäänute otsinguteks jäävad hetkel kõrgeimaks prioriteediks, kirjutab BBC. Usutavalt on ainüüksi Mexico City's inimesi lõksus kümne hoone rusude all.

Palju tähelepanu on suunatud kokku varisenud Enrique Rébsameni koolile, kust on hetkel leitud 19 lapse ning 6 täiskasvanu surnukehad. Päästetud on 11 last.