Täna kell 17.15 on kõik oodatud Rüütli platsile, et suvehooaeg ühiselt lõpetada. Kalendri järgi algab sügis õhtul kell 23.02.



Pärnu suve ärasaatjaid tervitab Rüütli platsil naiskoor Leelo dirigent Hilja Vainula juhendamisel. Grillisuupisteid teemal „Mis on grillil?“ pakuvad Hea Toidu Festival- Grillfest ja Bravo Catering.

Sündmusel sõlmitakse ka uus koostööleping Pärnu linna ja Grillfesti vahel, mille järgi toimub järgmine Grillfest Pärnus tuleva aasta 8.-9. juunil. Lepingu allkirjastavad Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja Hea Toidu Festivali - Grillfest korraldaja Auris Rätsep.



Pärnu abilinnapea Jane Mets viib pealinna tiitli koos valitsemissauaga Eestimaa sügispealinna Narva, et see seal pidulikult üle anda.