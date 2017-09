1980. ja 1990. aastatel möllanud videofilmide buumi käigus said eestikeelse tõlke nii märulid kui ka pornofilmid.

„Kui tõlkisin nõuka-ajal eesti keelde filmi „Die Hard“, tekkis igasuguseid pealkirjavariante,“ muigab Hannes Villemson, kes tegi 80ndatel sünkroontõlget 300 videofilmile. „Et mida see fraas „die hard“ tegelikult tähendab: raske surra, ei sure, keeldub suremast? Praegu on eesti keeles „Visa hing“, mina tõlkisin aga „Ainult üle minu laiba“.“ Tõsi levisid ka pealkirjaversioonid „Raske surra“, „Möll pilvelõhkujas“ ning „Kõva pähkel“.

Kui „Die Hardi“ puhul nägi Villemson kurja vaeva tabavate väljendite leidmiseks, siis pornofilmide puhul oli tõlkimine lapsemäng. „See oli kõige kergem leib,“ muheleb ta. „Pornofilmides oli tihtipeale nii palju tegevust, et viis minutit polnud üldse mingit teksti! Kui ajaleht oli kaasas, lugesid seda ning kui mingid häälitsused algasid, tõstsid pilgu, vaatasid, mis toimub, ja reageerisid. Mingit tsensuuri ei olnud – kui oli roppus, siis oli see ka tõlkes roppus.“