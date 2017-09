Neljapäeval, 21. septembril esilinastus Coca Cola Plaza Escape saalis Katrin ja Andres Maimiku tragikomöödia "Minu näoga onu".

Osades Rain Tolk, Roman Baskin, Evelin Võigemast, Maarja Mitt, Eve Kivi, Jarek Kasar, Carmen Mikiver jt.

Esilinastust oli tulnud kaema ka Roman Baskini ema, näitleja Ita Ever, kes tunnistas, et on oodanud filmi ekraanile jõudmist suure ärevusega.

Ita Ever: Kuigi Roman on vana kala ja saab oma rollidega alati suurepäraselt hakkama, siis eks väike ärevus on alati enne esietendust või filmi esilinastust sees. Et kuidas seekord läheb? Kas vaatajad jäävad ikka rahule? Ja kas ta ka ise jääb oma tööga rahule? Olen kuulnud, et režissöör Andres Maimik on väga rahul ja see teeb loomulikult tuju heaks. Aga eks vaatan ise ka filmi ära, siis jääb süda rahule. Tahaks ju ikka, et film oleks tervikuna õnnestunud.