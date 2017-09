Kogu Eesti avalikkus ootas eile õhtul „Kolmeraudset“, kus Tanel Padar pidi andma esimese avaliku intervjuu pärast oma kallima Kristel Mardisoo abieluskandaali. Kuigi võis loota, et mõni lause sel teemal poetatakse, seda ei tulnudki.

„Suuremad online-portaalid on saatnud siia oma fotograafid, et pildistada sinu nägu, kui ma küsin selle küsimuse. Kui tuli uudis, et sa tuled saatesse, oli mu telefon punane ja inimesed küsisid, kas ma küsin sinult „selle“ küsimuse. Me vaidlesime täna pool päeva toimetuses, kas ma peaks sinult selle küsimuse küsima. Mu ema ütles, et ma pean selle küsimuse küsima,“ alustas saatejuht Mihkel Raud „Kolmeraudset“, tõstes pinge üsna kõrgele.

„Ma pean selle küsimuse küsima: kas Mihkel Raud oli parem staarisaate kohtunik kui sina?“ uuris Raud Edasi räägiti Taneli uuest bändist, kooliskäimisest, spordist, investeerimisest ja muust, mis Eesti avalikkust tegelikult pärast Kristeli abieluskandaali ei huvita, ainult mitte sellest.