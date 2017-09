Riigikogu suures saalis toimus eile olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed“ arutelu. Säravalt esinenud näitleja Jaak Prints keskendus hirmudele ja koputas rahvaasemike südametunnistusele: „Mõistke meie hirme, aga ärge tekitage neid. Sest me oleme nendes hirmudes koos. Nagu me oleme ka kõiges muus ja alati – koos.“ Esimesena kõnelenud eurosaadik Marju Lauristin alustas oma sõnavõttu rahvuslaste-euroskeptikute sarjamisega. Ta süüdistas Marine Le Peni ja Nigel Farage'i euroopalikest väärtustest taganemises ja Putini-meelsuses. „Eestis hakkavad kõlama paremalt poolt mõnikord sellised väited, mille retoorika, mille stiil tuletab mulle väga meelde Viktor Kingisseppa,“ tõi ta võrdluse ja leidis ka põhjuse. Lauristini sõnul on Eesti ebavõrdsus üks Euroopa suuremaid ja seda hakatakse ära kasutama poliitilise kasu lõikamiseks. Küsimuste voorus talle vastanud ja end puudutatuna tundnud EKRE saadikute arvates üritavad sotsid liberaaldemokraatiat eeskujuks seades ühiskonnale peale suruda oma ideoloogia dogmasid. „See kõik lõhnab hoopis autoritaarsuse ja ühe tõe ihaluse järele,“ märkis Martin Helme. Marju Lauristin (Erik Peinar/Riigikogu) Gräzin astus vähemuses oleva väikepartei kaitseks välja ja nimetas Lauristini epistlit inetuks. „Parlament ei ole tsirkuse tegemise koht, kus ringi reisivad Euroopa saadikud tulevad meid õpetama ja mitte kuulama, nad ei ole teretulnud.“ Ta tuletas ka meelde, et demokraatia lõpp algab sildistamisest ja kui kedagi nimetatakse natsistideks-fašistideks, siis see on ehe valimiskampaania algus.

Prints ütles, et ta kardab ja ei tahtnud üldse oma mõtetega esinema tulla. Ta viitas, et terve Eesti kardab ja viskas õhku hunniku küsimusi: „Keda kardad, Eesti? Kas sa kardad Venemaad? Kas sa kardad Euroopat? Kas sa kardad pagulasi? Kas sa kardad neid, kes pagulasi kardavad? Kardad sa, Eesti, et meid on liiga vähe? Kardad sa vaesust? Kardad sa viha? Kardad sa ebavõrdsust? Sest mina kardan seda kõike.“

Printsi sõnul tunnevad kõik neid hirme. „See saal siin on kokku pankadele võlgu rohkem kui seitse miljonit eurot. Mis saab siis, kui te töö kaotate? Kas te ei tunne vahel seda hirmu? Terve Eesti kardab, ajad ongi segased, ajad ongi turbulentsed ja kiiresti muutuvad. Mis aitab? Kust mina tean? Ma olen näitleja. Olen suutnud natukene kõrvale panna, et kunagi ehk õnnestub osta endale majake, mida oleks võimalik nimetada koduks, ent kindlasti ei saa ma seda soovitada riigile, sest riik ongi meie kodu.“ Ta tuletas meelde, et inimeste hirmudega häälte püüdmine on küüniline ja arg. „Aga ärge unustage siis meid, kes me kardame! Ärge unustage meile selgitamast, meiega rääkimast – meiega, kes me oleme teie klassiõed, kes me parandame teie hambaid, kes me sõidutame teid Uberiga tööle või müüme teile naistepäeva hommikul lilli! Mõistke meie hirme, aga ärge tekitage neid, sest me oleme nendes hirmudes koos, nagu me oleme ka kõiges muus ja alati koos!”