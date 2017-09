"Ringvaates" oli külas ettevõtja ja poliitiku Imre Sooääre ema Inna Sooäär, kes tegi suve lõpus teoks oma aastatepikkuse unistuse - hüpata langevarjuga, vahendas Menu.

"Möödunud aastal olin ma oma tütre juures Kanadas ja sealses lennumuuseumis oli mul simulaatoriga võimalik juhtida lennukit ja mõtle, ma tõstsin suure lennuki üles ja maandasin täpselt joone peale, seda rohkem tahtsin ma ka ise sinna kõrgele minna," jutustas Inna Sooäär ETV "Ringvaates".

Inna Sooäär (Kuvatõmmis / ERR)

Augustis luges ta internetist, et tehke kellelegi 90eurone langevarjuhüpe kingituseks. "Ma helistasin ja ütlesin, et ma teen endale selle kingituse, aga siis räägiti, et peab neli tundi käima koolitusel, mille peale ma lõin käega."

Selle peale öeldi, et kui teha tandemhüpe, siis ei pea spetsiaalset koolitust läbima, ja nii pandigi proua kirja ja ta hüppas.