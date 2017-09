"Jäime ööseks sinna, mina, mu ema ja mu õde. Mind pandi teisele korrusele külalistetuppa magama ja siis seal olime õhtul, veel lobisesime enne magama jäämist ja tuled olid juba kustus, ukse panime enda arust kinni. Ja ühel hetkel hakkas nagu filmis uks lahti minema. Esimesel mõtlesin, et okei, mis seal ikka, kargasin voodist välja, lükkasin ukse tagasi kinni, panin selle haagiga kinni. Ja ikka läks uks kääksuga lahti, ma mõtlesin, et see ei ole normaalne. Siis ühel hetkel tundsime suitsu või tubaka lõhna, nagu keegi suitsetaks. Siis ema sosistas mulle, et jaa, tädi Marta armastas kohutavalt suitsetada. See kuidagi tundub nii tema moodi,” meenutas Saagim, ihukarvad püsti tõusmas.

"Mõtlesin, et ma tõesti ei usu, see ei saa olla, aga ma nägin seda päriselt, mul olid silmad lahti! Seal ühe korra mu elus on juhtunud selline asi tõesti, et keegi eelmisest elust on tulnud korraks mind vaatama, tervitama ja head soovima. Selles mõttes ei olnud see halb kogemus, aga ta on sellisele inimesele, kes midagi ei usu, kes on pragmaatiline inimene ja lööb kõigega käega, siis see konkreetne juhtum on jäänud küll sügavalt mällu, see võib ikka olla olemas küll, et lähedased inimesed tulevad kuskilt teisest maailmast vahel meile külla! Tol hetkel mul siis tšakrad olid nii valla, et siis see tädi sai tulla mind tervitama," arvas Saagim.