Õhtulehe jalgpallisaates "Kolmas poolaeg" oli täna ajakirjanikel Siim Keral ja Henry Rullil külas kunagine vutiäss Joel Lindpere, kes töötab praegu Tallinna Kalevi spordidirektorina.

Ehkki mõistagi tuli juttu ka jalgpallist ning Kalevist, rääkis Lindpere muuhulgas, kui raske on hakkama saada kaksikutest pisipoegadega, kuidas ta USAs autoga orkaani hävitava jõu eest on põigelnud ning avaldab, kes on Mehhiko kuningas. Head kuulamist!