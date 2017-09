Sri Lanka võimud algatasid juurdluse uurimaks 1980ndatel välismaalastele adopteerimiseks antud beebide tausta, vahendab The Guardian. Riigi terviseministri kinnitusel seab valitsus üles DNA-andmepanga, uurimaks võimalikke pettusi ja lapserööve.

Nagu hiljuti selgus, tegutsesid 1980ndatel aastatl Sri Lankas nn beebifarmid. 1987. aastal avastas politsei ühe sellise põrandaaluse „asutuse“, kus 20 naist hoiti kui vange ning sunniti lapsi sünnitama. Lääne vanemate nõudlus beebide järele oli suur, kümnendi jooksul adopteeriti Sri Lankalt umbes 11 000 beebit, neist kõige enam (4000) leidis uue pere Hollandis, ülejäänud peamiselt Suurbritannias, Rootsis ja Saksamaal.

Samuti toimusid mitmetes sünnitusmajades beebiröövid. Röövitud tited anti seejärel naistele, kes adoptiivvanemate ees laste pärisemasid mängisid.

Paljud arstid, ämmaemandad ja õed said lasteröövi eest kopsakat vaheltkasu. Üks naine räägib, et haiglas informeeriti teda lapse surmast. See tundus aga väga kahtlane, sest üks pereliige nägi arsti imikuga haigla ukse juures ja laps oli elus. Üks teine samas haiglas viibinud sünnitaja rääkis omakorda, et talle anti võõras imik sülle ja kästi raha eest välismaalaste ees teeselda, et see on tema laps.

Lapse kahtlastel asjaoludel kaotanud vanemad ja välismaal elavad Sri Lankast adopteeritud inimesed saavad peagi anda oma DNA-proovi. Sellega loodab valitsus võtta vastutusele neid, kes lapseröövides osalesid ning tuua taas kokku kuritegelikult lõhutud perekonnad.