Automootor sureb välja. Roolis istuv ülemus mõtleb:

"Kui ma jään ootama abi, siis mu sekretär mõtleb, et ma ise ei oska viga leida!" Ta ronib auto alla.

Sekretär mõtleb:

"Kui naine pean ma jääma autosse, aga kui sekretär pean olema ülemuse kõrval!" Ja ronib samuti auto alla.

Mööduv politseinik mõtleb:

"Kui mees pean ma tegema näo, et ei näe midagi. Aga kui politseinik pean ma neid hoiatama, et nende auto on ärandatud!"