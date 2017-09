4. septembril jõudis TV3 eetrisse Eesti suurim mõistatus, mis on siiani lahendamata. Mida uurisid ja leidsid nõukogude sõjaväelased vene aja lõpul Meriväljalt? Kas tõesti oli tegu maavälise objekti ehk ufoga? Seriaali peaosatäitja Lauli Otsar rääkis, et tema ei ole üldse nõus kriitikaga, mis seriaali kohta on öeldud.

“Ma olen lugenud, mis on kirjutatud, ma sellega ei ole üldse nõus, minu arust on see tore sari. Nii palju, kui tuttavad mulle otse on öelnud, nii palju on neile kõigile meeldinud, on väga üllatavatest kohtades öeldud, et neile on väga meeldinud ja ma arvan, et tuleb veel vaadata, iga osa läheb aina põnevamaks!” lubab Otsar.

Naine ei ole üldse nõus kriitikaga, et seriaal venib.