Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf meenutab, et autovaba päeva on pühapäeviti peetud ka varem. Kiire internetiotsing kinnitab ta sõnu: vähemalt neli viimast aastat on Tallinn rahvusvaheliselt kokku lepitud päeva eiranud ja oma autovaba päeva tõepoolest pühapäeviti korraldanud.

„Esiteks: ilmselt siiski reedene päev, 22. september, on selline aeg, kui inimesed väga ruttavad: kes läheb maale põllutööd tegema, kes viib lapsi viimaseid päevi maale, kes läheb suvilat kinni panema,“ kirjeldab Klandorf põhjuseid, miks autovaba päeva pühapäeval korraldatakse. „Ja ega me esialgu linnaliiklust väga sassi ka ei taha lüüa. Inimesi tuleb tasapisi harjutada nende asjadega,“ ütleb ta.

ROHKEM OSALEJAID: Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul annab autovaba päeva korraldamine pühapäeval võimaluse rohkematele inimestele üritusest osa võtta. (Heiko Kruusi/Linnaleht)

Klandorf põhjendab, et pühapäeva hommik on igati sobilik rattaretkeks, sest siis on liikluses vähem autosid. „Ja siis on niisugused üritused, kus lapsed ei saaks muidu osaleda. Kui me reedel teeks – lapsed on ju hommikuti koolis ja me peame varakult õpetama noori liikuma teistmoodi kui autoga.“

Ehk tegelikult on pühapäeval mugavam üritust korraldada? „Ma usun küll,“ ütleb abilinnapea. „Tähendab, ma arvan, et need, kes on huvitatud, nendel on rohkem aega sellega tegeleda ja sellele mõelda. Sest ega kõik inimesed olegi huvitatud sõitma ühistranspordi või jalgratastega või jalgsi liikuma. Mõned inimesed, kellel on lihtsalt kogu aeg nii kiire, arvavad, et saavad autoga kiiremini. Ja siis reedel jääks terve hulk neid inimesi meil võib-olla vaateväljast välja, kes sooviksid sellel autovabal päeval osaleda.“

Klandorfi arvates autovaba päeva sõnum hoolimata päevavalikust ja meelelahutuslikust laadist kaotsi ei lähe. „Ma ei välista, et me kunagi jõuame ka selleni, et 22. kuupäeval teeme. Ei taha lihtsalt nii palju vingus ja pahaseid inimesi näha nagu iga tänava sulgemine põhjustab. Praegu meil on niigi palju neid suletud,“ ütleb abilinnapea. „Me teeme autovaba päeva siis, kui linnas on rahulik. Sõnumi me saame ikka edasi anda,“ on ta kindel.