Haridus- ja teadusminister Mailis Reps otsustas võtta Eesti Kunstiakadeemialt (EKA) ära õiguse viia läbi arhitektuuri ja ehituse õppekava grupis doktoriõpet ning väljastada filosoofiadoktori kraade.

Ministri käskkirjast selgub, et doktorikraadiga õppejõudude ja juhendajate arv EKA-s ei ole piisav iseseisva doktoriõppekava läbiviimiseks, vahendas kultuur.err.ee "Aktuaalset kaamerat".

Õppekava "Arhitektuur ja linnaplaneerimine" kümnest doktorandist kaheksal on juhendajaks üks professor, kellel puudub rahvusvahelisel tasemel teadustöö. Õppekava jätkusuutlikkuse osas pole kindlust, kuna õppetöö tugineb suures osas külalislektoritele, oma õppejõude on vähe, nad on ülekoormatud ning teadustöö on nõrk.

Praeguse seisuga tohib EKA seega arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupis doktoriõpet läbi viia selle aasta lõpuni.