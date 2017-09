“Energiad on balansist väljas ja hästi nõrgad kolm päeva enne ja kolm päeva pärast sünnipäeva. Ma tahaks olla pigem omaette, kui mulle keegi juba hakkab sõnumeid saatama, mõtlen, et oh…mulle ei meeldi tähelepanu. Ma arvan, et inimesi peaks meeles pidama iga päev, aga mitte üks kord aastas, siis, kui on sünnipäev,” arvab Kerro

“Ma üritan nendel päevadel nii palju kui võimalik, olla oma lähedastega koos ja veeta nendega koos aega. Väga tihti inimesed küsivad mu käest, mida sa siis sünnipäevaks soovid saada, aga mul ei ole vaja kingitusi, mul on vaja sündmusi, mida pärast mäletada,” sõnab naine.

Suurimaks kingituseks, mis ta saanud on, peab Kerro seda, kui tema õde sündis temaga samal päeval.

“Mitte kuu, aga meil oli päev sama, 18, ma lootsin kogu aeg, et ta sünnib 18ndal, sündis 23:58. Siis ma tundsin kohe ära, et ta on nagu mina,” ütles ta.

Nõia väikesel õel on tema kohta samuti vaid head rääkida.

“Ta on tore, ta on väga hea ja väga kallis mulle ja ta on minu kõige kallim vara, mis mul on. Olen talle teinud palju pidusid, kui ta on reisilt tulnud. Kui ta tuleb vanaema juurde, siis ma panen kõik kaunistused üles,” rääkis Ellie-Maria, kes koos Marilyniga üles kasvas.

Vananemisele Marilyn ei mõtle ja seda ta ka ei karda, sest ema liini pidi on tulnud supergeenid, kus naised püsivad iginoortena.

“Ma arvan, et meil ei olegi mingeid võlujooke või midagi erilist, mida me teeme. See ongi positiivne maailmavaade, mida me üritame hoida ja tegelikult see hoiabki noorena. Tähtis on ikka see, kuidas sa iseenda sees tunned ja mina kusjuures olen iga aasta üle õnnelikum, sest ma olen iga aastaga õppinud juurde. Tulgu või 40, ma olen väga õnnelik selle üle!” lausus ta.

Lõppenud 28. eluaastat peab Marilyn aga väga tähendusrikkaks, mis kasvatas teda rohkem kui kõik eelnevad. Jäi ju sinna sisse ka kauaaegsest armastusest, Aleksander Šepsist lahkuminek.

“Ma arvan, et see oli üks suurim muutuste aasta mu elus, kus ma kasvasin võib-olla emotsionaalselt ja hingeliselt suuremaks ja õppisin ütlema ei,” lausus ta.

Moskva ja Venemaaga seob naist veel ainult pood ja tema sõbrad.

Marilyni ema rõõmustab selle üle, et venelased niivõrd avatud südamega rahvas on ja Marilyini jäägitult armastavad, olenemata sellest, et ta enam Šepsiga koos ei ole.

Marilyni elus on nüüd aga uus Alexander: Norra ehitaja, kel on naisega suured plaanid!

Marilyni elukaaslane (kuvatõmmis/ TV3)

“Mulle meeldib tema naeratus, tema süda. Mulle meeldib ta sellisena nagu on. Ta on tegelikult nagu teisedki, ma ei mõtle tema kuulsusele. Ma armastan teda sellisena nagu ta on. Temast saab minu naine,” ütles Marilyni elukaaslane Mark Alexander Hansen selgesõnaliselt.

“Ma arvan, et igal naisel peab olema oma tugi kõrval, elame koos ja praegu on kõik väga hästi,” sõnas Kerro.

“Ma arvan, et ta on südames leidnud rahu,” kinnitas naise ema.

Uut armastust ennustas kaartidega Marilynile tema hea sõbranna, Kirsti Timmer.

“Kui meil ei oleks vanusevahet, siis me oleks raudselt haiglas lahutatud kaksikud, sest me mõtleme ühte moodi, lõpetame lauseid ühte moodi. Meil ei ole sellist asja, et sa ei ütle teisele välja seda, mida ta tegelikult kuulda ei taha. Marilyn on soe, pehme, õrnake,” iseloomustab Timmer Kerrot.

Vaata kogu intervjuud videost!