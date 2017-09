„Nemad ütlesid, et kiri läheb aadressile, mille inimene on neile andnud, ja et neid kirju enam ei tuleks, peab eluruumi omanik tegema avalduse, mille alusel saab nõuda võõraste inimeste väljaregistreerimist,“ ütleb Andres.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütleb, et ainuõige lahendus on tõepoolest esmalt kontrollida, kas rahvastikuregistris ei ole aegunud andmeid. Kui on teada, et sellega on korras, aga võõraste kirjade saabumine jätkub, on Kaivu sõnul saatja võtnud vale aadressi ilmselt mõnest muust, näiteks oma kliendiandmebaasist. „Sellisel juhul ei jää üle muud, kui saatjale täpsustada, et see isik sellel aadressil ei ela,“ lisab Kaiv. Omnival kui postiettevõttel puudub pädevus ja õigus hinnata, kas keegi on konkreetsel aadressil õigustatud saadetisi saama või mitte. Nii ei jää nende töötajatel üle muud, kui kõik kirjad, ka valesti adresseeritud, kohale toimetada.