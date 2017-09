„Vahel tundub, et mõned inimesed on igavesed, ja kui nad kaovad, siis on löök eriti suur,“ ütleb kirjanik ning Reformierakonna üks asutajaid Paul-Eerik Rummo. „Me ei puutunud Valvega viimasel ajal küll palju kokku, aga ta oli alati olemas ja siis hakkad arvama, et see nii jääbki.“

„Valve sai tuntuks ammu enne, kui ta poliitikasse tuli, tema iganädalased majanduskommentaarid Eesti Raadios tegid ta üheksakümnendate aastate alguses ikka kuulsaks,“ sõnab Reformierakonna asutajaliige Siim Kallas, kelle sõnul teadis ta majandusteadlast Valve Kirsipuud nime- ja nägupidi juba seitsmekümnendatest aastatest. „Ta oli väga terav, iseseisva mõtlemisega. Ta oskas argumente esitada lihtsalt ja veenvalt. See oskus saatis teda alati. Igal Reformierakonna üritusel, kus ta viibis, võttis ta kindlasti sõna.“

Järgnes poliitikukarjäär, mis algas eduka kandideerimisega riigikogu valimistel Mõõdukate nimekirjas. 1994. aastal oli ta üks Reformierakonna asutajatest tollase Eesti Panga presidendi Siim Kallase kutsel.

Reformierakonna ema