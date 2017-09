„Väga lõbus töö on see. Eriti on see lihtne, sest Ameerika näitlejad on kõik ette ära teinud ja lihtsalt ahvid neid järele,“ räägib uues animafilmis suure rolli teinud Jan Uuspõld dubleerimistöö kohta. See ei võta näitlejal isegi nahka märjaks!

„Ma arvan, et jäin väga hästi rahule, kuna see oli mõnus rahulik, tasakaalukas roll, mida ma tegema pidin,“ rääkis armastatud näitleja Jan Uuspõld vahetult enne animafilmi „Lego® Ninjago® Film“ esilinastust, et talle väga meeldis Master Wu rolli kehastada. Nimelt on Janil auväärne osa dubleerida kung fu õpetajat, kes tormakatel teismelistel silma peal hoiab ja neid õigele teele juhendab.

Janil on see nii suurt rolli animafilmis dubleerida esimest korda. „Olen dubleerinud küll paar korda, aga üldiselt suuremat asja väga ei ole olnud. Olen käinud päris palju nendel katsetel, aga midagi on mu hääle sageduses, mis ei ole sobinud,“ selgitas näitleja, miks tema häält animafilmides nii vähe kuulda on olnud.