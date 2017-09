Kohtu küsimusele, kus noormees töötab, tunnistab Alex siiralt, et ehitab mustalt. „Seda rääkige maksuametis, mitte kohtus,“ kõlab kohtunik Leo Kunmani vastus kohtualuse ausale avaldusele. Alex ütleb kohtule, et alaealisena on teda juba kord ka kriminaalkorras karistatud.

Lühimenetluses toimuval kohtuistungil, mida Alexil tuli oodata kaks aastat ja kaheksa kuud ja mis vältab kokku vaid veerand tundi, tõendeid ei uurita ja tunnistajaid üle ei kuulata. Ütluste andmisest loobub ka Alex.

Prokurör põhjendab, miks aastatetagune veretöö alles nüüd kohtusse jõudis. Nimelt oli Alexi kuriteo toimik prokuröri sõnul oodanud prokuratuuris järele üht teist kriminaaltoimikut, eesmärgiga kaks kriminaalasja ühendada. Kuna aga Alex teises kriminaalasjas oma ütlustest hiljem loobus, jäigi selles asjas süüdistus esitamata. „Seega viivitus on mõneti tingitud Alexi enda tegevusest,“ jagab prokurör vastutuse menetluse venimise eest kohtualusega kenasti pooleks.

Lõplikuks karistuseks tunamulluse pussitamise eest palub prokurör Alexile määrata kolm aastat vangistust, millest šokivangistusena tuleks reaalselt ära kanda kolm kuud. Ülejäänud osa karistusest võiks noormees kanda tingimisi kolmeaastase katseajaga, mille jooksul peab hoiduma alkoholist ja osalema sotsiaalprogrammis.

„Alexil on ilmselgelt väga suured alkoholiprobleemid ja kui ta on alkoholi tarvitanud, ägestub ta väga kergesti ning käitub mõtlematult, millel võivad olla väga rasked tagajärjed,“ lausub prokurör taotletud karistust põhjendades. „Alex peab aru saama, et nuga taskus linnas ringi liikumine ei ole mingil juhul aktsepteeritav, eriti kui tarvitatakse alkoholi. Väärtegude eest on teda varem korduvalt karistatud, kuid trahvid on ta jätnud maksmata. Kõik see näitab, et Alex vajab kontrolli oma igapäevategevuste üle ja selleks taotlengi talle šokivangistust. Võib-olla paneb trellide taga veedetud aeg teda mõtlema ja oma elukorraldust ning suhtlusringkonda muutma.“

Kannatanu on esitanud kohtule tsiviilhagi 3372 eurot, millest 3000 peaks katma tema mittevaralise kahju. Prokurör palub kohtul hagi rahuldada.

Alexi kaitsja ei vaidle karistuse pikkusele vastu, kuid peab šokivangistust põhjendamatuks – kuriteost on möödunud liiga pikk aeg. Kaitsja ei leia, et Alexi liigne ärrituvus oleks uurimise käigus tõendamist leidnud. Ka mittevaralise kahjunõude palub kaitsja jätta rahuldamata.

„Katsun ennast hästi parandada,“ alustab Alex oma viimast sõna. „Tunnistan end süüdi, kahetsen. Kirjutasin talle (kannatanule) juba järgmisel päeval, et palun südamest vabandust. Siukseid asju ei tohi enam juhtuda ja luban olla edaspidi seaduskuulekas. Pärast seda pole mul rikkumisi olnud ja alkoholi tarvitan ka vaid vähesel määral.“