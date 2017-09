Venemaa naiste korvpallikoondise endine keskmängija Jelena Lisina, kelle Guinnessi rekordiraamat kuulutas äsja maailma pikimate jalgadega naiseks, peesitab meeste tähelepanuavalduste all. „Mul on juba pikka aega palju austajaid olnud ja nüüd kasvab nende arv iga minutiga!” Briti telesaate „This Morning” juhid Holly Willoughby ja Phillip Schofield intervjueerisid 29aastast Jelenat redelite otsast - on tal ju pikkust 205 sentimeetrit. Kuid nüüdsel ajal modelliametit pidav 29aastane olümpiapronks kinnitas, et tõeliselt enesekindlate meeste jaoks pole tema pikkus mingi küsimus. „Mul pole eraelus probleeme. Mul on juba pikka aega palju austajaid olnud ja nüüd kasvab nende arv iga minutiga! Mulle on suutelised lähenema ainult enesekindlad mehed. Need, kel enesekindlust napib, seda ei tee,“ vahendab Daily Mail. Guinnessi raamatu värske väljaanne tegi Pensast pärit Jelena üle maailma kuulsaks. Tänavu juunis tehtud ametlik mõõtmine näitas, et sihvaka kaunitari parem jalg on 132,2 sentimeetrit pikk, vasak veidi pikemgi – 132,8 sentimeetrit.

Lisina rääkis, et tema suguvõsas on palju pikki inimesi. Tema vanemad olid korvpallurid. Suurt kasvu on ka tema kuueaastane poeg, kes kaalus sündides ligi viis kilo. „Mitte iga tüdruk pole üle kahe meetri pikk, aga mul pole sellega probleeme. Mulle meeldib mu pikkus. See on ebatavaline – ja kõik, mis on ebatavaline, tõmbab tähelepanu.”

Pikk kasv on miinuseks vaid teatud olukordades. „Mul on probleeme lennukites, eriti kui mulle ei anta kohta varuväljapääsu juures või äriklassis. Pean siis jalad vahekäiku sirutama ja stjuardessidel on raske teisi reisijaid teenindada!” Hakkab filmis kehastama ragbimängijat Jelenale meeldib oma välimusega eksperimenteerida. „Hiljuti värvisin juuksed ära ja nüüd plaanin lasta endale teha terve hulga Aafrika patsikesi.” Ilma meigita võib Lisina vabalt ringi käia, kuid oma pikki jalgu ta ei varja. „Armastan miniseelikuid ja lühikesi kleite. Armastan jopesid, aga välja minnes panen selga kasuka või lihtsalt pika mantli. Eelistan mustvalgeid rõivaid.” Teksasid on Jelenal raske osta. „Pean oma riided rätsepalt tellima.” 205 SENTIMEETRIT NAISEILU: Korvpallurite tütrena on Jelena Lisina oma pikkusega harjunud. „Mulle meeldib mu pikkus. See on ebatavaline ja tõmbab tähelepanu.“ (VIDA PRESS) Enne Jelena Lisinat kuulus pikimate jalgadega naise tiitel samuti korvpallurile, Svetlana Pankratovale. Kuid Lisinal on lootust pääseda Guinnessi rekordiraamatusse ka maailma pikima näitlejannana. Talle on tehtud pakkumine osaleda mängufilmis „Ragbitüdrukud”. „Võtted toimuvad Inglismaal ja esilinastus on kahe aasta pärast Jaapanis maailmameistrivõistlustel,” rääkis ta Briti telesaates ning lisas, et oli ettepaneku saanud tänu oma aktsendivabale inglise keelele. „Tegevuse keskmes on 1991. aasta naiste ragbimeistrivõistused, peamiselt kulissidetagused suhted. USA tiimis oli kaks pikka sporditüdrukut ja mina mängin neist ühte.” Jelena sõnul on kineastid nimekad, kuid ta ei tohi neid veel mainida.