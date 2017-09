Teisipäeval raputas Mehhikot tugev maavärin, millesarnast pole riigis nähtud ligi kolm aastakümmet. Ehkki inimesed olid hävingust šokis, tormasid kohalikud elanikud otsemaid kohale, kui kokkuvarisenud koolimajast oli vaja päästa rusude alla jäänud lapsi. Päästjad jooksid õnnetuspaika maavärina järellainetust trotsides, vahendab CNN.

Mexico City elanikud tormasid Coapa linnaosa algkooli juurde. Paljud haarasid kaasa ravimeid, esmaabivahendeid ja muud, millega hättasattunuid aidata. Vabatahtlike seas on inimesi kõigist vanuserühmadest ja ühiskonnaklassidest.

Vabatahtlik abistaja toob päästjatele omatehtud eine (Reuters / Scanpix)

Kolmapäeva hommikuks oli rusude alt kätte saadud 21 lapse ja 4 täiskasvanu surnukehad. 16-aastane Luisa rääkis, et kui sõpradega päästetöötajatele vett tassis, nägi ta väikeseid surnukehi ja emasid, kes hukkunud laste järele kõva häälega nutsid. „See on hirmus,“ ütleb Luisa nukralt.

(AFP / Scanpix)

Siis tuli teadaanne, et tõenäoliselt on varingus lõksus kolm elavat inimest, neist üks 12-aastane tüdruk. Päästetööd võtsid veelgi tõsisema suuna. Teismelised noorukid tõttasid Mexico City kurikuulsatele, alalõpmata ummikus tänavatele ja asusid liiklust korraldama, et päästetöötajad ning neile mõeldud abivahendid kohale jõuaksid. Linnaelanikud tõid toitu ja vett kohale kes mootorratta, kes veoautoga. Kohale kamandati ka sõjavägi. Kui päästjad vajavad vaikust, et kuulata, kas rusude alt kostub hääli, tõstavad vabatahtlikud märguandeks üles rusikas käe.

Rusikad püsti: see tähendab vaikust (Reuters / Scanpix)

Masinatööline ja vabatahtlik päästja Ivan Ramos on kogenud päästetöötaja - 2001. aastal lendas ta spetsiaalselt kohale New Yorki, et abistada kohalikke võime kaksiktornide rünnaku järel. Teda innustas Mexico Citysse tulema mõte sellest, mida hukkunud laste vanemad tunda võivad. „See oleks võinud olla ka minu laps,“ ütleb ta. Täna hakkas Mehhikos vihma sadama, kuid nii professionaalid kui vabatahtlikud jätkavad kivi kivi haaval koolimaja jäänuste läbiotsimist.