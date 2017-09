Valimisperiood on kriitiline aeg. Lubadusi on jagatud peotäite kaupa, valija veenmiseks käiakse nüüd ukselt uksele ja jagatakse ka nänni. Ma muidugi mõistan – lubadused on tühjad, valimisnänn täidab tühimiku.

Meenuvad aegade jooksul kingitustena jagatud kondoomid, küttepuud ja pastakad. Nüüd lisandub sellesse nimekirja geniaalne luud. Viimase kohta on Tallinna linnapeaks pürgiv sots Rainer Vakra öelnud: „Saab lennata, valvab ust, kui sind kodus pole, ja aitab pealinna puhtaks saada!“ Sihuke sulesepp, et hoia ja keela!

Mind huvitab siiralt, mil moel see luud pealinna puhastada aitab? Pühib minema suured lubajad? Lennata ei oska meist ju teadupärast keegi ja igaühel pole paraku ka kodu, mille ukse taha truu luud valvuriks sättida. Seega – taas tühjad lubadused.

Ja need poseeritud pildid valijatega. Ära väsitab see tühikargamine, pidev tähelepanuvajadus. Ära roni kogu aeg ise pildile, ära naerata võltsilt. Ole looja, mitte poseerija!