"Vaatan palju välismaised kokasaaiteid ja loen kokaraamatuid ning ammutan nendest inspiratsiooni. Nii ma siis võtan pildi ette ning hakkan lähtuvalt sellest enda retsepti välja mõtlema - leiutama ja maitseid kokku panema. Vahepeal ei tule tükk aega välja, kuid lõpuks hakkab juba looma,“ selgitab Mariin Cateringi juht Marin Mäesalu.

Üle 20 aasta tegutsenud perefirma Mariin Catering paneb rõhku kõrgele kvaliteedile, värskusele ja sõbralikule teenindusele. Mariin Catering teeb toitlustamisel kõik asjad algusest lõpuni ise, sealjuures on tegemist ühe vähese firmaga, kes lisab oma vaagnatele ka garneeringu. "Teen rõõmuga sibula- ja rediselilli,“ lausub Mäesalu.

Olles nii pikalt turul on tekkinud ka terve hulk püsikliente. Muide, kõige noorem püsiklient oli esimest korda toitu tellides vaid kolmene (loomulikult vanemad maksid), tänaseks on ta aga kaheksane. Ja alatiseks lemmikuks on põnnil kartulisalat.

Mariin Cateringi kohvik asub aga Tallinnas aadressil Saku 15. Just seal käisime ka meie erinevaid põnevaid toite mekkimas.

- Mulle meeldib väga, et tegemist on värskete toitudega. Lahe on see, et nad tahavad ise alati uusi asju katsetada ja uusi maitsed proovida. Igal juhul soovitan.

- Väga head ja omapärased suupisted. Dekoratsioonidest ja toidu maitsest on aru saada, et asja tehakse hingega. Tavaliselt on kõik cateringid üsna üksluised, aga Mariin Catering oli suur üllataja nii maitsekombinatsioonide mõistes (oli kombineeritud selliseid tooraineid, mille peale poleks ise tulnudki ja tulemus oli super) kui ka seetõttu, et suur rõhk oli pandud dekoratsioonidele ja visuaalsele küljele.

- Seal käiks vabalt ka lõunat söömas, kuna asukoht on kesklinnale lähedal ja atmosfäär tore.

Leiva mascarpone rull prosciutto singi ja parmesani juustuga

- Mõnus amps viisakale kokteilipeole. Inimestega vesteldes ei saa ju vintsutada sisse mingit kartulisalatit – pole viisakas. Taoline amps põske panna on ideaalne.

- Ülimõnus, kõik maitsed sobivad omavahel ideaalselt.

Mariini domino leib kalamarjaga

- Suurepärane idee! Katsetan seda kodus.

- Selline mõnus klassikaline suupiste, samas ikkagi oma kiiksuga – mis teebki Mariin Cateringi ägedaks ja eriliseks.

- Sobib ka tagasihoidlikuma maitsega inimesele, kes ei julge pööraseid asju proovida.

Peedirulaad singivahu ja sidruniga

- Ülihea minule, kes ma peeti ei söö.

- See on hea maitseelamus ja ahjupeet annab mõnusa meki juurde.

- Mina olen jällegi peedisõber ega pidanud seegi kord pettuma. Mariin Catering on head tööd teinud!

Tomati mozzarella leivake

- Maitse andis sinna juurde rosmariini oksakene. Juustul oli kohe seda tunda.

- Selline eriline! Üks pidulaua pärleid!

Kartuli kratään jõevähi ja wakame salatiga

- See oli ülihea amps.

- Need maitsed sobivad ülihästi kokku, jää või sööma.

- Mulle ei meeldi väga selliseid asju nagu jõevähk süüa. Võtsin julguse kokku ja proovisin. Ei pidanud pettuma.

Bbq

- Mõnusalt hõrk ja pehme liha.

äike bbq amps rahuldab lihavajaduse. Siia kõrvale eelistaksin ma teisi snäkke, väga palju liha ei tahakski süüa.

Rohelise õuna ploomi mascarpone panna cotta

- Algul mõtlesin, et tegemist on magusa panna cottaga, aga üllatusin, sest tegemist oli hoopis soolasega. Võib-olla oli see minu jaoks natuke liiga soolane suutäis, aga maitseelamus igatahes.

- Nägi ülilahe välja! Ma pole kunagi enne midagi sellist näinud ega proovinud.

- Olen suur sellise magusa-soolase värgi fänn, nii et see originaalne hõrgutis oli üks minu lemmikutest.

Juustutoru kuumsuitsulõhe salati ja kalamarjaga

- Milline üllataja! See krõbe juustutoru oli nii maitsev, et selle ma teen kindlasti kodus järgi. Vähemalt ma katsetan, tõenäoliselt ei kuku küll nii hästi välja nagu Mariin Cateringil.

- Siin sees olev lõhesalat oli lihtsalt võrratu!

- Minu suurimaks lemmikuks pakutavast vaagnast osutuski juustutoru kuumsuitsulõhe salati ja kalamarjaga. Suur üllatus oli, et toru on tehtud ainult juustust. Arvasin, et see on ikka mingi saialaadne toode. Mekkis nagu juustusai, aga süsivesikute vaba. Ülikaval idee, hea teostus ja äge välimus.