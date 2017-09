Bernhard Dyne uue kollektsioon inspiratsiooniks on Lev Tolstoy romaani kangelanna Anna Karenina. Disaineri signaaturile omaselt koosneb kollektsioon naiselikkest siluettidest ja isikupärastest detailidest. Taljejoont hoidvad kleidid on ajatult elegantsed ja senusaalsed, mängides pärlipitsi, tikandite ja lillemotiivi elementidega. Tulemuseks on lummavalt romantilised kleidid erilisteks hetkedeks.

Värvipaletti põhivarv on bordoopunane, kaasa arvatud kollane, must ja pastelne roosa. Kontrastsete värvide ja põnevate materjalide kooslus on dramaatiline ja mitmekülgne: lillemotiivid, helkiv litter, 3D lilled ja pärlite rohkus. Need sobivad ideaalselt klassikaliste siluettidega.