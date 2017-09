Seksikas ja flirtiv Veronica kutsub väidetavat geid kohtama. Ta uurib poisilt, et kas tollel on tüdruksõber. Kõlab ka küsimus, kas poisile üldse tüdrukud meeldivad.

Poja seksuaalsuse tuvastamiseks palgati kena modell, kes pojale tänaval lähenes, vahendab The Sun.

USAs organiseeris homofoobist isa oma pojale armulõksu, et saada teada, kas ta poeg on gei või mitte. Tulemus oli šokeeriv!

Näib, et kutt on siiski naistest huvitatud, sest kinnitab seda sõnade ja tegudega.

Kui Veronica väidab, et eelmine kallim jättis ta maha lödevate reite ja kannikate pärast, siis asetab nooruk uljalt käe naise pepule.

Nii ei jäta nooruk kasutamata ka võimalust Veronica juurde koju minna. Sellest viimasest vabandab end neiu hädavalega välja.

Kogu tegevust video abil jälgiv isa on rahulolev, et ta poeg polegi gei. Kuigi isa rõõmustab, siis paljud kommenteerijad leiavad, et isa pani oma poja väga lolli olukorda.