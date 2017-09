Akne täiskasvanueas on palju tavalisem kui arvatakse. Täiskasvanud naistel esineb seda väga sageli, seega on hea uudis see, et kui sinagi kannatad aeg-ajalt välja löövate punnide pärast, siis pole sa kindlasti ainus. Halb uudis on see, et vanemas eas lööb akne välja palju valusamini.

Ajakiri Women's Health kirjutab, et kui mõtleme aknest, vinnidest-punnidest ja vastikutest vistrikest enamasti kui millestki, mida mõjutavad vaid teismeea hormoonid, võivad paljud meist pettuda. Lausa kuni pooled 20-29-aastased naised võivad hooti akne käes kannatada. 30-39-aastaste seas on see protsent 35 ehk pisut üle kolmandiku. Kas neist punnidest ei saagi kunagi lahti?

Dermatoloogiauuringute professor Joshua Zeichner räägib, et kõige rohkem aknepatsiente tulebki just täiskasvanud naiste seast. Tema sõnul võib patsiendid jaotada kolmeks: need, kes on akne käes kannatanud teismeeast ilma katkemiseta, naised, kellel lõi akne esimest korda välja alles täiskasvanueas ning naised, kellel löövad punnid teismeeast saati välja aeg-ajalt. Vanuse poolest on enamik täiskasvanud patsiente 25-35-aastased, aga mõnedel naistel lööb akne välja ka menopausi ajal.

Et enamikul täiskasvanud naistest lööb akne välja näo alumises osas, lõual ja kaelal, viitab see Zeichneri sõnul sellele, et põhjus on hormonaalne. Ka on sellise aknega naiste puhul täheldatud, et punniderohkus süveneb enne päevade algust - see toetab teooriat, et põhjus on hormoonides.

Kuid hormoonide kõikumist esineb kõigil naistel. Millest see siis tuleb, et osa naisi on punnivinnihoogudest säästetud? Professor ütleb, et paraku ei ole selle taga muu kui geenid. Ravi osas pole täiskasvanueas võrreldes tiineka punniraviga mingeid erinevusi. Kui vistrikud ei taandu tavapäraste meetmetega kuidagi, tuleks pöörduda nahaarsti poole.