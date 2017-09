Hispaanias on ärevad ajad – katalaanlased valmistuvad 1. oktoobril toimuvaks iseseisvusreferendumiks, hoolimata sellest, et riigi keskvalitsus on ettevõtmise keelanud. Mida arvavad Eesti poliitikud olukorrast riigis, mida ähvardab lõhenemine?

Kataloonia tipp-poliitik Josep Maria Jové on iseseisvusreferendumi organiseerimise kahtluse tõttu Hispaania võimude poolt vahistatud. Tuhanded katalaanid protesteerivad tänavatel. Pinge kasvab iga päevaga. Mida arvab sellest väikeriik Eesti?

Peaminister Jüri Ratas loodab, et olukord saab demokraatliku lahenduse. "Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Hispaania on õigusriik ning usun, et riigi sisepoliitilised küsimused leiavad demokraatliku lahenduse," leiab peaminister,