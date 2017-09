Artikli ilmumise järel võttis Delfiga ühendust naine, kelle sõnul vigastustesse surnud mees leiti ning tema leidjad ei osanud piisavalt rootsi keelt, et ise häirekeskusesse helistada. Just seepärast olid mehed vigastatu auto pagasiruumi tõstnud ja tema kodu juurde sõidutanud. Hiljem tekkis ka versioon, et vigastusi saanud mees võis trepist alla kukkuda.

Täna ütles Stockholmi politsei kõneisik Mats Eriksson Õhtulehele, et praeguseks pole andmeid, et haiglas surnud mehe vigastused oleksid saadud peksmisel.

„Kuna kohtumeditsiinilise ekspertiisi tulemused pole veel kõik käes, siis välistada ei saa ka teisi versioone, kuid praeguse seisuga saab öelda, et tõenäoliselt ronis mees puu otsa ja kukkus sealt alla,“ räägib ta.

Erikssoni sõnul on kõik kuus nädalavahetusel kinni peetud eestlast vabaduses, kuid tunnistuste võtmised ja uurimine jätkuvad.

Samuti Nackas elav Eesti ehitaja ütles täna Õhtulehele, et selles ei ole midagi uskumatut, et vigastustega mehe leidnutest keegi ei rootsi ega ka inglise keelt osanud. Ta lisab, et eks see segane juhtum ole, kuid ta ei imesta ka selle üle, et mehed ei teadnud esmaabi kõige elementaarsemat osa – raskelt vigastatud inimest ei topita mitte pagasiruumi, vaid ta kaetakse sooja riidega ning jäetakse kiirabi saabumiseni maha lebama.

Kinnitamata andmetel kontrollis Rootsi politsei ööl vastu pühapäeva ka kolme eestlast, kes elavad Uppsala ja Stockholmi vahele jäävas Bros. Vahemaa kahe paiga vahel on kuuskümmend kilomeetrit ja need asuvad teine teisel pool Stockholmi.

Sjöbrinkeni tänava lähistel, kust vigastatud eesti mees leiti, on suured rohealad ning rohkesti puid.