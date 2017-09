„Suuremad online-portaalid on saatnud siia oma fotograafid, et pildistada sinu nägu, kui ma küsin selle küsimuse. Kui tuli uudis, et sa tuled saatesse, oli mu telefon punane ja inimesed küsisid, kas ma küsin sinult „selle“ küsimuse. Me vaidlesime täna pool päeva toimetuses, kas ma peaks sinult selle küsimuse küsima. Mu ema ütles, et ma pean selle küsimuse küsima,“ alustas saatejuht Mihkel Raud „Kolmeraudset“, tõstes pinge üsna kõrgele. „Ma pean selle küsimuse küsima. Kas Mihkel Raud oli parem staarisaate kohtunik kui sina?“ uuris Raud, mispeale nad Taneliga hakkasid rääkima Taneli uuest bändist, kooliskäimisest, spordist, investeerimisest ja muust, mis Eesti avalikkust tegelikult pärast Kristeli abieluskandaali ei huvita.

Vihjekiri saabus teisipäeva hommikul, kuid mõni aeg varem uuris murelik lugeja Õhtulehelt ega Kristeli ja Taneli teed lahku pole läinud. Käis Tanel ju üksi Taavi ja Luisa Rõivase pulmas ning muidu ikka mehega kontsertidel käiv Mardisoo puudus ansambli Tanel Padar & The Sun viimaselt ülesastumiselt Kihnus. Küsisime Kristelilt, kas nende vahelt Taneliga on must kass läbi jooksnud, kuid naine kinnitas, et nad on Taneliga endiselt paar ja kui nad peaksid lahku minema, siis küll sellest ka ühiselt teada antakse. Siiski tunnistas naine, et tema avalikust elust taandumisel on muud põhjused, millest ta pikemalt rääkida ei soovinud.

Teisipäeval heitsime pilgu abieluvararegistrisse, kust selgus, et Kristel Mardisoo isikukoodiga Kristel Metsamaa on tõesti möödunud aastal abiellunud Andreas Metsamaaga ning paarike on abielludes varasuhteks valinud varalahususe. See tähendab, et abikaasad on teineteisest varalises mõttes täiesti sõltumatud. Et registrikaardi seisund oli abieluvararegistris märgitud avatuks ning kande kehtivuseks „kehtiv“, oli selge, et abielu kehtib. Õhtuleht püüdis Kristelit ja Andreast tulutult tabada. Andreas vastas esiti telefonile ja ütles, et pole sobiv aeg rääkimiseks ning palus helistada paari tunni pärast. Järgnevad kõned ja sõnumid jäid vastuseta. Kristel ei vastanud kõnedele, meilidele ega ka Facebooki kirjadele.

Õhtuleht ja Delfi tulid uudisega välja möödunud nädala neljapäeva õhtul. Tanel Padarile tuli elukaaslase abielu üllatusena. „Sain selle uudise teada teisipäeva õhtul telefoni teel ja ei oska leida sõnu hetkel kommentaariks,“ sõnas Tanel napisõnaliselt Publikule. Reedeses Kroonikas tunnistas Kristel, et ta on tõesti Andreasega abielus. „Jah, meil on olnud Taneliga kokku-lahku suhe ja, jah, ma olen abielus teise mehega!“ Naine rääkis, et tema suhe Taneliga pole juba nende tutvuse algusest olnud kõige stabiilsem ja rahumeelsem. „Minu elu Taneliga on olnud täis armukadedust ja leppimist, väljakolimist ja kokkukolimist, mis ei ole jõudnud kordagi avalikkuseni.“ Kristel tunnistas, et kolis suve algul Tanelist lahku ning ei ela hetkel kellegagi koos, kuid saab mõlema mehega hästi läbi.

Abielust Metsamaaga Kristel pikemalt ei rääkinud, mainis vaid, et nad olid tuttavad juba enne, kui Kristel ja Tanel tutvusid ning Andreas nende vahele ei tulnud. „Kui ma temaga abiellusin, olin Tanelist lahku läinud ja arvasin, et see lahkuminek on lõplik. Ma ei saa öelda, et ma olen olnud Taneliga koos avaliku kuvandi tõttu, aga mõnikord on olnud hetki, kui oleme mõlemad oma mõrud pillid alla neelanud ja võib-olla näidanud teinekord avalikkusele enda ilusamat palet, mis alati ei ole just tõsi olnud,“ paljastas Kristel.

Möödunud nädala lõpus tekkis ka küsimus, kas Kristel Mardisoo andis oma abiellumisest juba mullu sotsiaalmeedias märku. Nimelt postitas Kristel mullu aprillis Instagrami pildi, kus poseerib pulmakleidis ning kirjutas juurde: „Ma olen nii õnnelik!“. Üks sõbranna uuris seepeale kommentaarides, kas kuupäev sai paika ning Kristel vastas: „Lõpuks ometi jaa...“. Paljud soovisid Kristelile pildi all juba peatse abiellumise puhul õnne. Õhtuleht pöördus toona ka Kristeli enda poole ja uuris, kas nad hakkavad Taneliga abielluma. „Abielluma me veel ei hakka. Tegu oli ühe projektiga. Ja sõbrannad andsid pildi all nimelt ainest, et inimestel igav ei hakkaks,“ ütles Kristel ja kinnitas, et nad ei ole Taneliga ka kihlatud.

Kuigi Tanel ega Kristel polnud eilse seisuga veel kumbki kommenteerinud, mis neist paarina edasi saab, andis Tanel kolmapäeva hommikul sotsiaalmeedias sellest üsna üheselt märku. Nimelt muutis mees oma suhtestaatuse vallaliseks. Lisaks muutis mees oma Facebooki kaanefotot ning uueks pildiks sai ööpimeduses metsas kuu poole ulguv hunt, mis võiks anda märku suurest hingevalust.

Tanel ja Kristel tutvusid 2011. aasta oktoobris ühiste tuttavate kaudu, kirjutas. Kui Tanel oli nende esimese kohtingu ajaks oma eelmisele suhtele joone alla tõmmanud, siis Kristel mitte. Nimelt ei saanud tema ekskallim aru, et on aeg edasi liikuda ja nii tuli Tanelil temaga üks jutuajamine maha pidada. Kokku koliti kähku. „Milleks kaua oodata - näeb ära, kas inimesed sobivad või ei,“ kommenteeris Kristel.

Kristel on Tanelile hästi mõjunud – just Kristel oli see, kes kümne klassi haridusega rokkarit taas koolipinki istuma utsitas. Tanel on pihtinud, et sõitis mitu korda koolimaja eest minema ja arvas, et ei lähegi sinna. 2015. aastal lõpetaski Padar Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi, aasta hiljem andis teada, et asub Estonian Business Schoolis tudeerima tehnoloogiaettevõtlust. Kristeli toel alustas Tanel ka teekonda sportliku elu poole –mees võttis 2016. aasta algul vastu pakkumise osaleda Ironman 70.3 poolpikal triatlonil, jättis maha suitsetamise ja alkoholi joomise ning hakkas suure hooga treenima. Tänaseks on Tanel oma kooliõpingute ja spordiarmastusega paljudele noortele suureks eeskujuks.

Tanel ja Kristel on algusest peale olnud unelmate paar, kelle pulmi oodatakse pikisilmi. 2014. aastal rääkis Tanel laupäevalehele LP, et nende kooselu Kristeliga läheb aina mõnusamaks, kuid tol hetkel see pulmi veel ei tähendanud. „Teistel on ümberkaudu praegu nii palju pulmi, et me ei mahu kuidagi vahele. Aga eks me ootame, kuni see ringi ühele poole saab.“ Tanel ütles ka, et teiste pärast pidu teha pole õige. „Pigem otsime Kristeliga võimalust, kuidas lahendada see tore probleem nii, et tähistamine toimuks vaikselt ja meeldejäävalt. Kui oleme sellise lahenduse leidnud, siis kõik ka juhtub.“